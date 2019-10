Douglas Martínez asegura que se refuerza de confianza por su debut en la Selección de Honduras

El excelente provecho que sacó la Selección de Honduras en la doble fecha de la Liga de Naciones ante Trinidad y Tobago y Martinica, se reflejó en las actuaciones particulares de algunos futbolistas.

Tal es el caso del atacante Douglas Martínez, quien realizó su debut en la Bicolor y pudo celebrar su primera anotación ante los trinitenses.

"Han sido dos partidos que nos han dejado muchas enseñanzas, mucha experiencia y mucha confianza. Faltan otros dos partidos para continuar en la Liga de Naciones y vamos a ir por ellos."

Las conclusiones que sacó el futbolista sobre su primer ruedo con la Selección de Honduras se basan en obtener el mayor beneficio posible de su convocatoria.



"La confianza en estos partidos se me ha generado para bien, los compañeros me han tratado bien en este inicio de la Seleción Mayor y estoy muy contento, agradecido con Dios y mi familia por todo el apoyo que me han brindado."

Además reconoció que el trabajo realizado hasta el momento servirá para prepararse de cara al Preolímpico en 2021, combinado del que Douglas Martínez es parte.



"Estos juegos nos han dejado la experiencia para el Preolímpico del próximo año y estamos trabajando para generarle confianza al profe también y si decide ponernos en la cancha poder hacerlo bien, que esté contento con nuestra participación."

También se refirió al compañerismo que existe entre los seleccionados y las pláticas que sostuvieron con los de mayor jerarquía en la Selección de Honduras.



"Es un grupo bastante unido que se respalda uno con otro, se pasan hablando cuando algo no está bien y lo corrigen. Hay personas de bastante experiencia y eso nos viene bien a los jóvenes en nuestra primera convocatoria. Siempre se acercan a hablar con nosotros y eso es bueno porque se obtiene experiencia de ellos también y claramente escuchar lo que dicen para ir con seguridad a los juegos."

Douglas viajó hacia Estados Unidos para reincorporsar a su club, esperando contar con opciones de disputar los Playoffs de la MLS.



"Regreso a mi equipo, el próximo sábado tenemos Playoffs y ahora a trabajar durante la semana. Solo queda trabajar fuerte para poder estar dentro de los 18 convocados."

Sobre la buena racha de goles que atraviesa, Martínez contó que "este año se me ha dado anotar esta cantidad de goles con el segundo equipo, me ha generado mucha confianza y eso me valió para que me ascendieran al primer equipo."

Por último comentó acerca de las conversaciones con Fabián Coito y las peticiones que le hizo el entrenador de la Bicolor.



"Me dijo que lo estaba haciendo bien, que siguiera así, que no bajara los brazos. Que siga trabajando cosas que aún me hacen faltas en objetivos personales."