Alberth Elis: "No tenemos que ver para atrás. Ahora hay que seguir creciendo"

El presente de la Selección de Honduras es halagador por la seguidilla de partidos ganados de manera consecutiva, algo que no es fácil de observar.

Es por eso que el delantero Alberth Elis valoró de buena forma la actuación de la H en los juegos de la Liga de Naciones Concacaf.

"Lo importante es que se ganó, tenemos cinco partidos seguidos con triunfo. Eso nunca me había pasado en la Selección, no sé hace cuanto tiempo no se ganaban tantos partidos seguidos y esperamos seguir de la misma manera."

La "Panterita" sacó sus propias conclusiones sobre el trabajo realizado hasta el momento y aseguró que poco a poco se irán acoplando mejor.

"El equipo se está entregando, estamos agarrando la forma que el profe quiere. Entre más partidos juguemos juntos nos vamos a ir entendiendo más, vamos a jugar más de memoria. Muchas veces eso fue lo que faltó en el último cuarto que no sabíamos el movimiento del compañero."

Además admitió que el nivel demostrado hasta ahora debe subir para encarar mayores exigencias en el futuro venidero.

"Se supone que tenemos que ir mejorando, no tenemos que ver para atrás. Ahora hay que seguir creciendo."

Elis afirmó que no hubo menosprecio por Martinica y atribuyó el corto marcador a los fallos que tuvieron frente al arco rival.

"Fue un partido de ida y vuelta, siempre quisimos ir. Tuvimos ocasiones pero no las hicimos y por eso el partido se tornó un poco duro."

También recordó a su ahora excompañero de Houston Dynamo, Romell Quioto, y expresó que podría regresar a la H.

"Todos sabemos la capacidad de Quioto, lo que ha hecho, lo que hizo en la eliminatoria pasada. Si él vuelve a su nivel y vuelve a jugar, seguramente el profe lo va a tomar en cuenta."

Para cerrar no quiso entrar en detalles sobre el futuro de Quioto. "Creo que se queda sin contrato en el Dynamo y en realidad no se adónde irá."