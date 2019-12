Acechan récord de goleo histórico de Williams Reyes en El Salvador

Follow @GustavoRocaGOL

Williams Reyes es hasta ahora el máximo goleador de toda la historia de la Liga Mayor de El Salvador. El atacante hondureño, que tuvo pasos por varios de los clubes de aquel país, pudo consolidar 294 goles durante jugó ahí.

Ver más: La razón por la que Williams Reyes salió de la Liga de El Salvador

No obstante, esa cifra está próximo a romperse, ya que el también delantero panameño Nicolás Muñoz acecha el récord de goles que cosechó el catracho con las camisetas del Luis Ángel Firpo, Águila, FAS, Dragón, Isidro Metapán, Chalatenango y Juventud Independiente.

Muñoz, actualmente delantero de El Vencedor, logró celebrar 19 veces en el torneo Apertura-2019 de la liga salvadoreña, lo que acercó a 19 goles al registro que dejó Williams Reyes.

El canalero de ya 37 años, que ha participado con el Vista Hermosa, Águila, Isidro Metapán, Luis Ángel Firpo y Pasaquina arribó a los 275 goles en la primera división cuscatleca, pero así como se posicionó cerca, pueda que finalmente quede ahí, ya que está pensando en el retiro.

Nicolás Muñoz registró 19 goles en el certamen liguero con El Vencedor.

"He pensado en el retiro. Hay cosas que a veces te decepcionan, que no te den los méritos, pero quiero estar en mi casa, con mi familia, y luego tomar la decisión de si vuelvo o no", ha dicho Nicolás Muñoz al programa radial salvadoreño Güiri Güiri.

El exseleccionado panameño dejó claro que la decisión de seguir jugando fútbol la tomará en enero del 2020 y, también, esperará por ofertas ya que duda seguir con El Vencedor. De esta forma, Williams Reyes podrá seguir gozando de ser el goleador histórico del fútbol profesional de primera en El Salvador.

Máximos goleadores históricos de la Liga Mayor de El Salvador

JUGADOR PAÍS GOLES

Williams Reyes HON/ESA 294

Nicolás Muñoz PAN/ESA 275

David Cabrera El Salvador 240

Luis Ramírez Zapata El Salvador 184

Gustavo Guerrero El Salvador 157