Costa Rica no se queja del formato y dicen estar listos para la eliminatoria rumbo a Qatar 2022

La selección costarricense de fútbol buscará adaptarse al cambiante escenario internacional, provocado por la pandemia de la Covid-19, en su preparación para la clasificatoria al Mundial de Catar-2022, dijo este martes el DT Rónald González.



Sin la certeza de contar con los jugadores legionarios ni si podrá realizar fogueos internacionales de alto nivel, González aseguró que cuenta con planes alternativos según las posibilidades que se presenten de acuerdo con la evolución de la pandemia.



"Nos hemos preparado muy bien para cualquier escenario que pudiera ocurrir", declaró González en una videoconferencia de prensa.





El estratega abordó los preparativos para la eliminatoria mundialista de Concacaf, que fue modificada ante la propagación de la Covid-19 en la región.



Bajo el nuevo formato, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras están clasificados directamente a un torneo octogonal final, debido a su posición en el ranking FIFA.



Otras tres selecciones de la Concacaf completarán la fase final, en la que los ocho equipos se enfrentarán entre sí en junio, septiembre, octubre y noviembre de 2021, así como enero y marzo de 2022.



Las tres mejores selecciones clasificarán a Catar-2022, mientras que el cuarto lugar irá a un repechaje intercontinental, según los cupos destinados a la Concacaf por la FIFA.





"Conocemos que en este momento la situación a nivel mundial está complicada, la planificación de fogueos va a estar sujeto a las disposiciones del Ministerio de Salud para el manejo de la pandemia", agregó Ronald González.



Precisó que para octubre espera celebrar amistosos con equipos de Concacaf que no estén clasificados directamente al octogonal final, mientras que para noviembre confía en pactar fogueos con equipos de otras regiones.



En caso de que esto último no sea posible, anticipó que realizará microciclos de entrenamiento de cuatro días hasta fin de año.



Dijo que se mantiene en contacto con los jugadores de ligas extranjeras, aunque no sabe cuándo podrá contar con ellos en las prácticas.