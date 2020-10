El Blog de Kike Lanza: Hoy la Fenafuth merece aplausos por lo que esta renaciendo en Siguatepeque

En tiempos de pandemia se hizo muy popular la frase “el futbol es la cosa menos importante de las cosas importantes”. Es una frase muy realista. Sin embargo también es una frase dolorosa para los que amamos este bendito deporte.

Es que no podemos vivir sin futbol. Es que para muchos el fútbol es lo más importante de lo importante. Durante mi carrera periodística me ha tocado levantar una bandera de exigencia a los federativos.

Exigencia para que las cosas se hagan bien, exigencia como hondureño y periodista “no acomodado”, a que las administraciones sean dirigidas al desarrollo del fútbol. Evidentemente en Fenafuth las cosas no siempre han llegado a buen fin. Evidentemente tampoco el futbol se desarrolló en los últimos cinco periodos politicos. Detallar sería caer en lo repetitivo, y no es el objetivo en esta edición para DIEZ.HN



Lo cierto es que hace unos días inició el microciclo de trabajo de la selección adulta al mando de Fabián Coito. Con el desarrollo de este campamento de concentración, salieron a relucir imágenes y videos de “La casa de la H”.





Hace unos años atrás, a este lugar en Siguatepeque, se llevó al entonces presidente de la FIFA Joseph Blatter, y se le presentó como el fantástico Proyecto GOL (lugar que nunca fue ni funcionó como un proyecto gol), todos sabemos, en Honduras los Proyecto Gol no existen. Las razones del porqué no tenemos proyecto gol también la sabemos.



Entremos en contexto...



La verdad que ver esos videos bien editados, las fotografías bien editadas de la “Casa de la H” en Siguatepeque, han causado en mi y seguramente en gran parte de la banda, gran impresión. Es una mezcla de sentimientos y emociones. Les contaré por qué, mi función como periodista ha sido muy marcada como crítico de FENAFUTH y señalar sus fracasos o señalar sus administraciones. Dirán: ¿y quién es para señalarnos?

Pues precisamente alguien que no le debe un favor a ningún directivo o federativo. Alguien que jamás se acomodó a un sistema de “beneficios para periodistas de parte de directivos”, alguien a quien nunca un directivo o federativo le resolvió sus problemas, alguien que nunca asistió a la reunión navideña para una cena y al salir, recoger un sobre blanco con una pírrica cantidad de plata, un periodista que jamás anduvo pidiendo “el pescado para semana santa” o “el bono navideño”, alguien quien su dignidad como periodista es intachable.

Entonces ese conjunto de características me hace diferente al resto para poder decir las cosas como son. Fenafuth en los últimos 15 años o más, ha fracasado en la administración de fondos FIFA para desarrollar de manera infraestructural del fútbol.





En Honduras no hay:



-Proyecto GOL.

-Canchas para competencia de ligas menores.

-Los niños aun juegan en canchas de tierra en La Vega sus competencias.

-Indumentaria digna y precisa para Ligas Menores.

-Centro de Alto Rendimiento para Selecciónes.

-Clínicas Médicas Deportivas.

-Un equipo de ex futbolistas capacitados como directores técnicos orientados al desarrollo del talento en Honduras.

-Futbol Femenino.

-Futbol Sala.

-Futbol Playa.

-Y algunas cosas mas...



Para todo esto mencionado arriba, hubo y ha habido y habrá fondos siempre por parte de FIFA. Evidentemente en Honduras esos fondos no llegaron crearon desarrollo.



Entonces quizá, ahora puedan comprender que el hecho de que la casa de Siguatepeque hoy sea remozada y reacondicionada, es algo que causa impacto positivo en mi y seguro en muchos de los hondureños que deseamos en Honduras también existan (como en Centroamérica) este tipo de logística o edificios para el bienestar de nuestros jugadores y que evidencie el camino al desarrollo del deporte que mas disfrutamos y sufrimos los catrachos.



Pero como dijo “Chicharito” Hernandez; hablemos de cosas chingonas...



Saber o darse cuenta hoy, que hay un centro deportivo encaminado a poder llegar a ser un gran centro de alto rendimiento me ha emocionado. Claro he sido un luchador desde mi trinchera porque esto sea una realidad.



Hoy la Fenafuth merece aplausos. Su presidente Jorge Salomón, su secretario José Ernesto Mejía merecen también aplausos. Merecen el reconocimiento por lo que esta renaciendo en Siguatepeque. Uno sabe que, en sus planificaciones e intenciones descansa la esperanza que de una vez, nuestro deporte rey se desarrolle como debe ser y como lo hemos soñado.



Conozco muy bien la edificación de Siguatepeque y la verdad hoy tiene otra cara. Jorge Salomón y José “Pepe” Mejía con la remozada de este proyecto que estaba inconcluso y casi abonando, nos están dando grandes señales de que por fin las cosas pueden ir bien en Federación de Futbol. Salomóny Mejía están evidenciando sanidad en la administración Fenafuth, están demostrando intenciones de desarrollo infraestructural de nuestro fútbol. Están evidenciando que los fondos FIFA están siendo orientados para el crecimiento y desarrollo del fútbol hondureño. Eso también merece muchos aplausos.





Una “Casa de la H” con una cancha que reúne las condiciones de primer nivel para entrenamientos y concentraciones de selecciones, un area de descanso y de juegos, gimnasio completo, sala de crioterapia agua helada y caliente, sala de reuniones para técnico, zona de prensa, zona de cocina y alimentación, lobby con muebles y pantalla de tv, área de atención médica, salón de usos múltiples, área de lavandería, habitaciones elegantes y dignas para seleccionados y una fachada motivadora, nos deja grandes sensaciones y mucha satisfacción. Parece ser el camino que tiene por fin un buen comienzo.



En Centroamérica los fondos FIFA han dejado mayor desarrollo. Y si nos ponemos a comparar los países vecinos nos llevan tremenda ventaja. Más lo único importante hoy, es que en Siguatepeque nace el camino para salir del subdesarrollo infraestructural en que por años ha vivido nuestro fútbol.



Será bien importante dos cosas....



La primera

Valorar el nacimiento o creciemiento de este lugar en Siguatepeque. Cuidarlo y hacerlo crecer. Que esto solo sea el inicio de un gran CAR, los seleccionados merecen un Centro de Alto Rendimiento. Honduras es un país que ha estado en tres Copas del Mundo y merece una logística que vaya de acorde a esa historia.



La segunda

Saber que esto no es todo, que el conformismo no se puede apoderar de los federativos. Salomón y Mejia deben ir por mas, deben ir ahora por realizar proyectos de canchas para que las ligas del sector menor compitan con dignidad y comodidad.



De momento aplausos para Fenafuth, para Salomón, para Mejía, para los que están atrás de ellos por las muestras y señales de buenas intenciones, bien orientadas para del desarrollo del fútbol catracho.



Aplausos por lo que han iniciado



Recuerden mucha agua y jabón, gel y mascarilla permanente. Porque esto aún no termina.