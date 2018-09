Las dramáticas palabras de Cristiano Ronaldo al árbitro tras expulsión

Cristiano Ronaldo perdió el control segundos después que el árbitro Felix Byrch le mostrara la tarjeta roja en su primer partido en la Champions con la Juventus frente al Valencia en España.

El portugués recibió la drástica sanción después de una agresión contra el colombiano Jeison Murillo, según expertos lo que el juez alemán vio fue un manotazo y luego lo agarró del pelo.

LOS CRUELES MEMES CONTRA CR7

Sin embargo, al ver la tarjeta de ese color, Ronaldo de forma dramática le reclamó al árbitro y le dijo que no era para que lo expulsara.

"No he hecho nada, no he hecho nada", dijo un Cristiano Ronaldo al borde de las lágrimas y luego minutos después cuando se retiraba del campo comenzó a llorar.

Esta ha sido la primera expulsión de Cristiano Ronaldo en la Champions League.