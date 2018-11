Inglaterra gana a Croacia y avanza a 'semis' de la Liga de Naciones, España eliminada

Inglaterra se tomó la revancha de las semifinales del Mundial y derrotó a Croacia (2-1), este domingo en Wembley, clasificándose para la fase final de la Liga de Naciones, en la que no estará España, que hubiera avanzado en caso de empate entre ambos países.

Leer más: Lovren y Modric podrían enfrentar cárcel



Inglaterra remontó con goles de Jesse Lingard (78) y Harry Kane (85) a una Croacia que se había adelantado por medio de Andrej Kramaric (57).



Con este resultado la formación balcánica desciende a la Liga B y España permanece en la A, mientras que el equipo británico competirá por el título en una 'final four' que se disputará en junio.



"Lo primero de todo, estoy muy orgulloso, mandamos en el juego y tuvimos buenas oportunidades en la primera mitad. Entonces cedimos un gol tonto y fue una prueba de resiliencia y paciencia", declaró el seleccionador inglés Gareth Southgate.

Inglaterra y Croacia jugaron en Wembley donde los ingleses finalmente se llevaron el triunfo.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado este año, no había escuchado a Wembley así desde hacía mucho tiempo", añadió el antiguo central haciendo referencia al apoyo recibido.



El seleccionador croata Zlatko Dalic reconoció la superioridad local.



"Inglaterra mereció ganar. No jugamos bien la primera parte, tuvimos suerte de acabar 0-0. Tuvimos suerte también de marcar, luego recibimos dos y es un resultado lógico. No estoy muy triste, hemos jugado como hombres", dijo.

¡EL GOLAZO DE KRAMARIC EN WEMBLEY!





- Cambios decisivos -



Este domingo en Wembley, como en la semifinal del Mundial, Inglaterra dominó completamente (60% de posesión y 9 disparos en la primera mitad) pero esta vez sí fue capaz de llevarse el botín, cuando apareció su estrella Kane.