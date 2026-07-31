La convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado en Austria

El Real Madrid jugará su primer partido amistoso a puerta abierta de la pretemporada contra la Fiorentina en Austria este sábado 1 de agosto, un encuentro en el que Jose Mourinho todavía no contará con nueve de sus jugadores a causa del Mundial. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio llevan desde el 13 de julio, cuando empezó la pretemporada blanca, disponibles para el preparador portugués.

Asencio, no obstante, no participará en los amistosos previstos, después de ser diagnosticado en las últimas horas con una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Los siguientes en incorporarse a la pretemporada fueron Arda Güler, Fede Valverde, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger y Endrick. Güler y Valverde ya han dispuesto de minutos en los partidos de entrenamiento a puerta cerrada contra Alcorcón (1-0) y Leganés (4-1). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Siguen ausentes el brasileño Vinicius, el portugués Bernardo Silva, el marroquí Brahim Díaz, el belga Thibaut Courtois, los franceses Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el español Marc Cucurella, de vacaciones tras llegar a las rondas finales del Mundial.

Por su parte, los brasileños Eder Militao y Rodrygo y el francés Ferland Mendy prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación. Teniendo en cuenta los precedentes frente a Alcorcón (1-0) y Leganés (4-1), es de esperar que sean de la partida frente a la Fiorentina el grueso de los futbolistas disponibles del primer equipo. Mourinho podría optar por hacer debutar a Dumfries, el único fichaje de este mercado veraniego que ya está con el equipo y que lleva entrenando desde este martes. Rüdiger y Endrick, que se incorporaron el miércoles, esperarían al siguiente amistoso.

FIORENTINA FICHÓ A UN CANTERANO MADRIDISTA

Por su parte, la Fiorentina ha estado muy pendiente del Real Madrid este parón estival, y no sólo por este amistoso. El club italiano se hizo con los servicios del lateral Víctor Valdepeñas, canterano merengue. El equipo italiano ya ha disputado tres amistosos, con un saldo de dos triunfos y una derrota. En los últimos años, el Real Madrid se ha enfrentado dos veces al equipo de Florencia, ambos amistosos, con una victoria para cada uno: los italianos, por 2-1 en 2014, y los españoles, por el mismo resultado en 2017. Después de este encuentro, al Real Madrid le restan otros tres amistosos antes de empezar oficialmente la temporada. Los de Mourinho visitarán al Ferencvaros húngaro el sábado 8 de agosto; al Deportivo de La Coruña, para el Trofeo Teresa Herrera, el miércoles 12; y al Schalke 04 alemán, el domingo 16. Su estreno oficial en LaLiga será el sábado 22 en el feudo del Espanyol.