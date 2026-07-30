Real Madrid anuncia el fichaje de Carlos Espí: este es el contrato que firmó

El Real Madrid hizo oficial este miércoles el fichaje del delantero español Carlos Espí, quien llega procedente del Levante UD del hondureño Kervin Arriaga y firma un contrato con el conjunto blanco por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. La operación también fue confirmada por el Levante, que anunció el acuerdo alcanzado con el Real Madrid para el traspaso del atacante. Aunque el club valenciano no reveló las cifras de la negociación, sí destacó que se trata de "la mayor venta de un futbolista formado en la cantera granota" en la historia de la institución.

Con apenas 21 años, Carlos Espí pone fin a una destacada etapa en el Levante, donde disputó 66 partidos oficiales con el primer equipo y marcó 20 goles. Además, fue internacional con la Selección de España en las categorías sub-19 y sub-20. El delantero llegó al Levante en el verano de 2022, cuando aún era juvenil de segundo año, para incorporarse al Juvenil A de División de Honor. Desde sus primeros meses se convirtió en una pieza clave del equipo y contribuyó de manera decisiva a la conquista del campeonato de liga. Su debut con el primer equipo se produjo el 18 de febrero de 2024, en un encuentro frente al Racing Club de Ferrol en el Estadio de A Malata. En la temporada siguiente fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante a LaLiga EA SPORTS, al disputar 36 encuentros en LaLiga Hypermotion y marcar seis goles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ya en la máxima categoría del fútbol español, Espí confirmó su enorme proyección. En su primera campaña en LaLiga disputó 25 partidos, anotó 11 goles y terminó como máximo goleador del Levante. Su rendimiento también le permitió ser elegido mejor jugador del mes de marzo y recibir al finalizar la temporada el premio al mejor futbolista sub-23 del campeonato. Tras oficializar la operación, el Levante dedicó un emotivo mensaje de despedida al delantero.