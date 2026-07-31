Barcelona confirma su nuevo fichaje en plena gira: firma hasta el 2031

El Barcelona y el Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del extremo belga Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031, según informó este viernes el club español. Bisiwu, de 18 años y por el que el Barça pagará al Brujas unos 8,5 millones de euros, estuvo este viernes en la capital catalana firmando su nuevo contrato y este sábado se incorporará a la concentración que el conjunto azulgrana está haciendo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que tiene la Federación Inglesa de Fútbol a 50km de Birminghan

La incorporación del atacante pone fin a uno de los culebrones del verano para la dirección deportiva encabezada por Deco. El Barça llevaba siguiendo al futbolista desde 2025 y aceleró las conversaciones durante los últimos meses después de comprobar que el jugador no tenía intención de renovar su contrato con el Brujas, que finalizaba en junio de 2027.



Tercer fichaje del verano para Barcelona

Con la llegada de Jesse Bisiwu, el Barça ya suma tres incorporaciones en este mercado estival. Las tres respondan al mismo perfil: extremos. El club blaugrana abrió el verano con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi y ahora completa esa línea de refuerzos con la incorporación del joven talento belga, una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro.