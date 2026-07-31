Flick no cuenta con él: abandona la gira del Barcelona y firma con su nuevo club

Ter Stegen está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Ajax. El portero alemán jugará cedido en el conjunto neerlandés hasta el 30 de junio de 2027, después de que el FC Barcelona y el club de Ámsterdam alcanzaran un acuerdo tras varias semanas de negociaciones. El guardameta abandonó este viernes la concentración del Barcelona en St. George's Park para viajar a Ámsterdam, donde completará los trámites de su incorporación. El Ajax organizó un vuelo desde Birmingham con destino al aeropuerto de Schiphol y la oficialización del préstamo se espera en las próximas horas.

Será la segunda cesión consecutiva para Ter Stegen, quien no entra en los planes del técnico Hansi Flick. Joan García se ha consolidado como el portero titular, mientras que Wojciech Szczesny será el suplente y el club seguirá apostando por el desarrollo del joven Iker Rodríguez. Como parte del acuerdo, el Barcelona asumirá cerca del 90 % del salario del arquero y también cubrirá los impuestos derivados de la operación en Países Bajos para facilitar su salida. El objetivo de la directiva azulgrana es que el alemán tenga continuidad y recupere protagonismo tras sus problemas físicos. Ter Stegen, de 34 años, mantiene contrato con el Barcelona hasta 2028. Una vez finalice su préstamo, aún le restará una temporada de vínculo con el club, aunque su futuro dependerá del rendimiento que muestre en el Ajax. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE