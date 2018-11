Arturo Vidal: "Espero ser titular ante el Atlético de Madrid"

Luego de anotarle doblete a la Selección de Honduras en amistoso en Temuco, el volante chileno Arturo Vidal pide la titularidad en el Barcelona para el juego de este sábado ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

"Vuelvo a Barcelona a hacer las cosas bien y luchar un puesto y a dejar siempre bien parado el nombre de Chile", dijo el mediocampista a su regreso a España.

Y agregó: "Me siento mucho mejor, ahora estoy al cien por ciento, en los últimos partidos he jugado mucho, hecho goles, así que estoy con confianza. Estos goles en la selección me ayudarán mucho. Espero ser titular, eso lo decide el entrenador".

Vidal le marcó dos goles a la Bicolor en el triunfo 4-1 de Chile en Temuco.

"El partido nos deja con confianza y alegría, sabemos que trabajamos bien y lo que tenemos por delante, esto nos dará mucha confianza. Lo bueno que se ha hecho con todos estos jugadores que se van sumando es que cada jugador está tratando de pelear un puesto, irán 23 a la Copa América, ojalá sean los mejores y el profe pueda elegir", cerró.