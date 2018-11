Pablo Pérez y su dramático relato: ''Si hubiésemos jugado y ganábamos a River me matan''

El mediocampista argentino Pablo Pérez se pronunció este lunes al lamentable hecho que ocurrió el fin de semana donde una parte de la afición de River Plate los atacó en su llegada al estadio Monumental para disputar la final de la Copa Libertadores 2018.

River le respondió a Boca tras pedir su eliminación de la Copa Libertadores

El capitán de Boca contó cómo sucedió todo el terrible incidente, donde resultó con cortes en su brazo y ojo izquierdo debido a los vidrios que estallaron tras ser impactados con piedras.

''Había estallidos de vidrios constantemente. No fue muy lejos de la entrada, los piedrazos fueron hasta la puerta. Y después, cuando salimos del estadio, nos siguieron tirando a la ambulancia'', explicó el jugador xeneize.

''El episodio del sábado fue lamentable. Fue muy raro, no había mucha gente después del puente y de repente aparecieron todos acumulados en un solo lugar. Esto no puede pasar más. Si el ojo me lo sacan no me lo paga nadie'', lamentó Pablo.

''Cómo vamos a ir a una cancha donde no me brindan seguridad. ¿Qué pasaba si jugábamos y ganábamos? ¿Quién me saca de ahí? Dime quién me saca, porque la gente estaba loca antes de entrar. Imagínense si íbamos, ganábamos y dábamos la vuelta en su cancha. Me matan'', añadió el futbolista.

''Tengo mi señora, tres hijas, llegué a mi casa y mi hija mayor me abrazó y estaba llorando. Es una vergüenza. Yo no puedo jugar al fútbol así, en una cancha donde pude morir'', señaló.

Asimismo Pablo Pérez calificó de ''vergüenza'' que el partido haya estado a punto de jugarse y que su entrenador lo estuvo llamando cuando estaba en la clínica.

''Guillermo me dijo que me regresara porque el partido se iba a jugar, yo estaba con el ojo hinchado, irritado, no veía nada. Iba a jugar igual porque nos estaban obligando, pero yo no podía jugar''.

Por último, el capitán xeneize comentó que su ojo no necesitará operación y que se está mejorando del daño.