Vinícius sorprende: ''Me corto el pelo dos veces a la semana para salir más guapo en TV''

Vinícius Jr. concedió una entrevista para Esporte Espectacular donde se refirió a su vida privada y al sueño de poder estar jugando en el Real Madrid.

Además, la perla del conjunto merengue está motivado por disputar el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes.

''Me corto el pelo dos veces a la semana para salir más guapo por televisión (risas)'', comenzó diciendo Vinícius, quien asegura que ''no tengo novia. Estoy en la flor de la vida''.

El brasileño revela que es amante a los tatuajes. ''Me haré uno de la Champion si marco. Mi padre no me dejaba, pero poco a poco voy haciéndome alguno con los logros que he obtenido''.

En el terreno más deportivo, Vinícius afirma que ''me intento adaptar al juego, que es diferente, pero siempre con mis características: en el uno contra uno es donde me siento más confiado''.

Asimismo confesó que ''nunca imaginé estar jugando con el Flamengo con 16 años ni entrenando con el Real Madrid con 18''. Y explicó que antes de ser delantero jugaba como lateral izquierdo y su ídolo era ​​Robinho.

Vinícius dijo que sus compatriotas lo han arropado en el vestuario. ''Hay que seguir trabajando para ganar los partidos, que es lo más importante. Marcelo y Casemiro siempre me dan consejos porque llevan aquí mucho tiempo''.

Por último, el brasileño señaló que van por el campeonato. ''Es un sueño de pequeño estar en el Real Madrid. Ahora que jugamos la semifinal del Mundial estamos felices y contentos de estar aquí. Vamos por el título''.