Fuertes lluvias destrozan la casa familiar del futbolista argentino Ricardo Centurión

Fin de año y en Buenos Aires, Argentina, las fuertes lluvias están afectando a todos, tal fue el caso también de Ricardo Centurión.

El futbolista de Racing compartió en las redes sociales un vídeo de cómo quedó de destrozada la casa de su familia, misma en la que vivió él.

Sin techo y todo destrozado, Centurión no escondió su tristeza en las redes. Triste manera sin duda alguna de cerrar el año.

"Un día triste el mal tiempo se llevó todo, pero me quedo con que esta familia no se rinde seguro no voy hacer noticia pero mi familia como la de muchos la paso mal., gracias @victorblancor por la mano grande que nos brindo vamos a seguir luchando", publicó el jugador en Instagram.

Centurión es una de las grandes estrella de la Liga de Argentina y tiene apenas 25 años de edad.