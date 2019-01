Ernesto Valverde sobre su futuro: "No sé qué haré el año que viene"

El FC Barcelona de Ernesto Valverde es un equipo fuerte, que juega bien al fútbol y que sin duda es candidato para ganarlo todo en esta temporada 2018-19.

Pese a esto, el entrenador culé ha sorprendido con sus declaraciones en relación a su continuidad en el equipo azulgrana.

Ver también: La primera baja del Real Madrid por lesión en 2019

¿Qué hará la próxima temporada? Le preguntar al DT de los culé. "Quién lo sabe. No pienso nunca en lo que es el largo plazo ni el larguísimo plazo. Quiero que todo el mundo esté bien y satisfecho con mi trabajo. No nos vamos a engañar. No ganas la Liga y todo el mundo mira al entrenador. Miro de cumplir con los objetivos y, como nos queda tanto, ya veremos qué pasa. Yo lo que quiero es ganar, no sé qué haré el año que viene”, subrayó".

Con esto último, Valverde al parecer no está pensando en seguir la próxima temporada. En España no paran de hablar del tema.

"No pienso demasiado en cómo fue la temporada pasada. Lo tengo como referencia, no se me olvida que sólo perdimos un partido de Liga, pero trato de mirar hacia adelante. Tenemos un equipo diferente, con otros jugadores, ha habido cambios", dijo.

OTRAS FRASES:

Messi:

"Lo que resaltaría de él es el grado de responsabilidad que tiene hacia el equipo. Quiere jugar nada más salir de lesión, aparece siempre, tiene una gran fuerza mental para estar ahí permanentemente. No he visto a otro igual. ¿Si está motivado por la Champions? Él es consciente de lo que quiere la afición. Es una competición donde no puedes tener un error".

Mercado de invierno:

"Hemos estado justos en la posición de central por las lesiones de Samuel y de Thomas. En el lateral también hemos tenido un par de episodios con Sergi Roberto. La defensa ha tenido más problemas".

Entrenar al Barça es un aprendizaje:

"Esto es un aprendizaje continuo. Cada día pasa algo, hay que adaptarse a todo. Nuestra prioridad es que el club funcione, que el equipo juegue bien y la gente esté contenta. Nuestro trabajo siempre se analiza a posteriori. Nadie se pone en tu piel antes de los partidos. Trato de aprender de todo esto".