¡Durísimo! Luka Modric y las fuertes palabras a sus compañeros tras caer ante Real Sociedad  

Luka Modric habló en zona mixta tras la dura derrota del Real Madrid contra la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu en la fecha 18 de La Liga.

El croata cree que muchos jugadores del equipo merengue no están en el nivel adecuado.



La situación del equipo: "Muchos no estamos a nuestro nivel, vamos cagada tras cagada", dijo Modric que fue el único que dio la cara ante la prensa.



¿Qué le pasa al Real Madrid?: "Hay que hablar claro, no es cuestión de suerte. Creamos mucho, pero la pelota no entra y concedemos mucho. Hay razones que explican por qué no van las cosas bien".





Sobre los dos penales no pitados y el trabajo del árbitro: "El árbitro me ha dicho a mí que desde arriba le dijeron que no era penalti. A mí me parece increíble que no revisen, pero ya está. No ha tenido el día, pero nuestro problema no es el árbitro o el VAR, aunque no nos han ayudado. Nuestros problemas son otros", aseguró el croata.



¿Que viene para el equipo en el futuro?: Hay que mejorar bastante, estamos en un momento no ideal. Tenemos que estar más juntos y unidos como equipo en el campo. No hay que hablar de si la Liga está perdida, hay que ir partido a partido. Tenemos que sentarnos como hombres y arreglar cosas como la de hoy", cerró.