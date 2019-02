Marcelo sobre una posible salida del Real Madrid: "Si eso pasa, que me paguen y todo arreglado"

El lateral izquierdo del Real Madrid, Marcelo, habló sobre una posible salida del Real Madrid con el medio Esporte Interativo. El Brasileño confesó que se siente bien en el conjunto merengue pero que si llega el momento de decir adiós no tendrá problema.

"Si eso pasa (dejar al Real Madrid), que me paguen y está todo arreglado. Yo confío en mí, en mi trabajo, pero si llega el día en el que el Real Madrid no me quiere, me voy. Estaré triste, pero me iré. Pero estoy seguro de que no voy a ser despedido", confesó.



Y agregó:"Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el Real Madrid. Confío en mí más que cualquiera otra persona y no tengo por qué marcharme".





La Juventus ha sido el equipo que ha insistido en llevarle para volver a unirle a su mejor amigo Cristiano Ronaldo.



"He visto que hacen montajes con la camiseta de la Juventus y es un equipo espectacular, pero yo estoy en el Real Madrid", aseguró Marcelo.



Sobre su relación con Santiago Solari tras ser excluido de la titularidad en los últimos encuentros mencionó: "Cada entrenador tiene su idea. Con Solari la relación es normal, es muy directo, dice lo que tienes que hacer. Siempre piensa en ayudar al Madrid. Yo sé cuál es mi función en el Madrid y él tiene clara la suya. En el Madrid después de tanto tiempo te haces un poco hincha, esa pasión de hincha. Vibras cuando estás fuera".

