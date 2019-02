¿Recibirá sanción? Sergio Ramos confesó haber forzado la amarilla ante Ajax

La emoción post-triunfo podría salirle costosa a Sergio Ramos. Tras el triunfo 2-1 del Real Madrid sobre Ajax, en el Johan Cruyff Arena, el capitán atendió a la prensa y afirmó haber forzado la tarjeta amarilla, al final del partido, para perderse el encuentro de vuelta.

El colegiado esloveno Damir Skomina, polémico en el duelo de Champions League, mostró la cartulina a Sergio Ramos, quien cumplió 600 partidos con el club 'blanco'. Sin embargo, luego de confesar la acción, al sevillano podría caerle una nueva sanción.

Leer: Santiago Solari: "Hemos sabido sufrir y aguantar cuando tuvimos que hacerlo"

"Sí, la verdad que viendo el resultado es algo que tenía presente. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así", expresó Ramos para un video que ya circula en medios y redes sociales. No es la primera vez que defensa central recurre a esta medida para limpiar su cuenta de amonestaciones.

Y es que la idea del capitán es llegar libre de tarjetas para los cuartos de final. Sin embargo, aún debe disputarse el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. Tras sus declaraciones, el capitán utilizó el Twitter para calificar de "lo peor" el no poder acompañar a su equipo para el segundo partido.

Habrá que esperar cuál es la decisión de la UEFA que, en recientes casos, ha mostrado dureza frente a este tipo de acciones. A Sergio Ramos podría caerle una sanción de varios partidos e incluso un castigo económico.