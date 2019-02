Julen Lopetegui: "No tuve tiempo para trabajar en el Real Madrid"

Julen Lopetegui volvió a dar declaraciones después de ser despido como entrenador del Real Madrid en octubre del 2018.

Te puede interesar: ¿Recibirá sanción? Sergio Ramos confesó haber forzado la amarilla ante Ajax



El español aseguró en una entrevista para la cadena BBC que nunca dirá una mala palabra de su etapa en el conjunto merengue.



"Fue un momento muy difícil y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa. Sentí que era muy injusto. Fue un vuelo de cinco horas a casa desde Moscú a Madrid y no dije nada, pero eso es la vida. Fue una experiencia muy difícil", dijo Lopetegui sobre su despido como entrenador de la selección española antes de comenzar el Mundial de Rusia.





Además afirmó que es cambio tan repentino de España - Real Madrid le dejó 'sin dormir varias noches'.



"No sabía dónde estaba. Un día estaba en Rusia entrenando para la Copa del Mundo, y al siguiente estaba en el Santiago Bernabéu con un nuevo equipo".



De su etapa como técnico merengue mencionó que no tuvo el tiempo adecuado para trabajar y que despido llego muy pronto. "No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo".



Además se tomó el tiempo de mandarles un mensaje a la platilla del Real Madrid y su entrenador Santiago Solari. "Tengo todo el respeto por el nuevo técnico. Y a los jugadores, los quiero. Tuvieron una actitud fantástica conmigo", cerró Lopetegui.