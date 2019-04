Jovic se quedará en el Eintracht Frankfurt, según su padre

El joven goleador serbio del Eintracht Frankfurt, Luka Jovic, seguido por los grandes clubes europeos, entre ellos Barcelona y Bayern Múnich, seguirá en el club alemán la próxima temporada, afirmó su padre al diario alemán Bild del jueves.

A sus 21 años, Jovic acaba de explotar en Alemania con 24 goles esta temporada entre todas las competiciones, 17 en Bundesliga, que hacen del serbio el segundo máximo goleador, detrás de Robert Lewandowski.



"Luka tiene peticiones, una del Barcelona, pero no está interesado", afirma su padre Milan a Bild. "Vino y me dijo hace unos días: Papá, no es una cuestión de dinero, quiero jugar(...). Y no sabe si tendrá su plaza" en un gran club.



"Quiere clasificar para la Liga de Campeones con Eintracht Frankfurt y seguir aquí", añade Jovic padre.





El Eintracht Frankfurt es ahora cuarto del campeonato, en carrera por la calificación a Champions, y juega este jueves un partido de cuartos de final de Europa League en Lisboa contra Benfica.



El delantero serbio está cedido precisamente por el Benfica, pero el Eintracht Fráncfort dispone de una opción de compra este año "por menos de siete millones de euros", según el club alemán.



Una compra a ese precio garantizaría probablemente al Eintracht Fráncfort una enorme plusvalía en caso de reventa posterior a un gran club europeo.