Zidane: "La próxima temporada lo más importante para mí es la Liga"

Real Madrid juega este jueves ante el Getafe de visita por la jornada 34 de la Liga de España donde esperan sumar tres puntos más.

Ya con un Barcelona casi campeón de la Liga de España, Zinedine Zidane habló de los objetivos para la próxima temporada y sorprendió al revelar cuál es la prioridad.

Zizou fue pregunta sobre el dominio del FC Barcelona en la Liga de España y así respondió: "No hay un motivo particular. Lo que puedo decir es que el próximo año intentaremos empezar la Liga de la mejor manera. La Liga es el día a día. Es muy importante desde pretemporada. Intentaremos empezar muy bien, porque si no será otra vez complicado".

Y siguió con el tema: El próximo año la Liga tiene que estar en el primer objetivo, seguro. Tenemos 33 Ligas y el Barcelona ¿cuántas?. Últiamente lo están haciendo bien y hay que reconocerlo y felicitarle. Pero en la historia tiene muchos más títulos el Madrid. Es verdad que últimamente lo están haciendo mejor, y hay que cambiar esso. Para mí lo más importante es la Liga. En Champions tienes 12 o 13 partidos si ganas. La Liga es pum pum pum todos los días".

Por otra parte, ayer se reveló en España que Zidane ya habría decidido con qué portero se iba a quedar la próxima temporada, destacando una venta de Courtois y apostar por Keylor Navas.

¿Cuál es el futuro de los porteros? Le preguntaron a Zidane. "Lo que me gustaría no te lo diré. A mí me gustan cosas y a veces no se hacen y al contrario. Es tema vuestro, pero no es el momento de hablar de eso. Hoy está disponible Courtois con Keylor y ya está", dijo.

¿La decisión de los porteros de seguir o irse, la tomarán ellos o usted? Zidane no dio mayores detalles. “Voy a echar balones fuera otra vez. Ellos tienen un contrato, luego las decisiones las tomo yo. Es mi responsabilidad. No es el momento de hablar de esto, lo que te digo es que lo que va a pasar el próximo año lo van a tener muy claro. Tu verás quién va a jugar estos últimos partidos, pero la decisión la tomo yo”, explicó.

Zizou dice que entendería si un portero toma la decisión de salir del club si se entera que no será titular en la próxima temporada. "Puede pasar de todo", contestó a ello el DT de los blancos.

“Yo tengo a los tres mejores (porteros), los dos y otro joven que es bueno, que tiene futuro y no va a cambiar”, resaltó.

Por otra parte, volvió a ser preguntado por los fichajes, pero ahora sobre los jugadores que saldrían.

“Si tu compras jugadores, alguno se tiene que ir. Somos 24-25 jugadores, si compramos más, alguno se tiene que ir. Es lo normal dentro de una plantilla. Siempre son las mismas preguntas, pero sólo me las hacéis a mí, no al resto de equipos. A todos los equipos le toca hacer eso, cambiar cosas en su equipo”.