Benzema envía mensaje a sus detractores: "Juego para la gente que le gusta el fútbol"  

El francés de Real Madrid, Karim Benzema, por muchos años ha sido el jugador más criticado por la afición blanca, pero este año con la salida de Cristiano Ronaldo ha sido el que se ha echado el equipo a la espalda marcando un total de 30 goles en lo que va de temporada (Liga, Copa, Champions).

En una entrevista para la revista estadounidense GQ, Benzema habló sobre su momento actual y analizó la plantilla que dirige el técnico francés Zinedine Zidane.



El delantero sabe que esta no ha sido un año fácil para el Real Madrid ya que en una semana quedaron fuera de las tres competiciones que disputaba el club merengue y perdiendo dos con su máximo rival Barcelona, la Copa del Rey y la Liga. En la Champions League fueron eliminados por el Ajax.



"No ha sido un año fácil para el Madrid, pero si ha sido un año bueno para mí a nivel personal, porque he trabajado mucho para el equipo", explicó el francés.



Agregó: "Yo juego un fútbol moderno para la gente a la que le gusta el fútbol, a la que le gusta ir al estadio para ver cosas".





Benzema, se considera un 9 moderno y no el 9 que tradicionalmente es egoísta en el área: "El delantero es egoísta o no, por ejemplo, yo soy un delantero moderno al que le gusta marcar goles, claro, pero también dar asistencias y ayudar al equipo", añadió.



El francés también manifestó que él siempre que esta de cara a portería quiere meter el gol, pero que no siempre puede ser. " Quiero meter gol, nada de nervios, porque eso se trabaja. Se llama sangre fría y creo que yo la tengo. Así que cuando me pongo delante del portero, justo antes veo dónde voy a poner el balón".



Karim, finalizó diciendo que cuando se retire en un futuro se ve siempre dentro del fútbol, bien puede ser como entrenador ya que le gustaría impartir su conocimiento a los jóvenes.