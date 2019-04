Jurgen Klopp: "Messi dijo que querían la Champions y me lo tomo como una amenaza"  

Jurgen Klopp comenzó la rueda de prensa con ese buen humor que se le caracteriza ya que se mostró muy sonriente previo al duelo que enfrentará su equipo Liverpool ante el Barcelona por las semifinales de la Champions League.

El técnico anteriormente había dejado unas declaraciones controversiales cuando comentó que el "Camp Nou solo es un estadio, no un templo de fútbol".



Y fue lo primero que le preguntaron los periodistas que asistieron a la rueda de prensa. "¿Lo del Camp Nou y el templo? "¡ay estos periodistas¡", respondió el míster de los 'Reds'.



Y añadió: "He dicho mil cosas buenas sobre el fútbol y del Barcelona. Es un equipo que me encanta, sigo todos sus partidos y ustedes sacan este tema del templo del fútbol" dijo Klopp.



El alemán espera ya con ansias el duelo que se disputará mañana (1:00pm) en el Camp Nou ya que un Liverpool vs Barcelona es uno de los encuentros más atractivos de la actualidad.



"Siempre hay grandes partidos de Champions en el Camp Nou. Cuanto mejor juguemos mañana, más opciones tendremos, pero ellos juegan en casa y parten como favoritos", expresó.





Klopp tiene muy claro el sistema de juego del conjunto azulgrana y aunque sabe que Messi es el jugador determinante, piensa de que no solo hay que centrarse en el argentino.



"El Barcelona no solo es Messi, pero evidentemente es determinante. Nos tenemos que centrar en él sin olvidar a los otros 10 jugadores, que también son muy buenos".



Además el entrenador británico recordó las palabras de Messi cuando en el trofeo Joan Gamper el argentino manifestó ante su afición que esta temporada irían por esa "copa tan bonita que todos desean" (La Champions).



"Messi dijo que querían la Champions y desde entonces que me lo tomo como una amenaza”.



Klopp no se midió en elogiar al que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol. " Si hago un top-5 de jugadores de la historia, Messi estaría, sin duda, en el número 1. Ronaldo, Pele, Maradona... pero Messi está por encima, es el mejor", finalizo el alemán.