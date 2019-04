Sadio Mané sobre Coutinho: "Tengo celos del Barcelona porque lo tienen a él"

El senegalés Sadio Mané compareció este martes ante los medios de comunicación previo al duelo que tendrá su equipo Liverpool este miércoles (1:00pm) por las semifinales de la Champions League ante el Barcelona en el Camp Nou.

El delantero de los 'Reds' habló sobre la eliminatoria y cree que los reds llegan más fuerte este año comparado a la final pasada que perdieron 3-1 ante el Real Madrid.



"Fue buena experiencias jugar la final del año pasado. Mañana nos enfrentamos al mejor equipo del mundo. Queremos aprovechar esa experiencia", dijo Sadio.



Mané manifestó que esta es una eliminatoria muy emocionante y que particularmente espera poder ayudar al equipo con goles. "Siempre estoy emocionado y espero poder ayudar al equipo con goles mañana", afirmó el delantero.



También se le preguntó por el momento actual que está pasando y cree que su gran desempeño se debe a la ayuda que recibe del equipo.



"Para ser sincero, el secreto de mi rendimiento es el equipo. Nos ayudamos entre nosotros y damos todo lo que tenemos como club para conseguir los resultados positivos dentro del terreno de juego", comentó.



Sin duda alguna que este duelo de semifinales entre Barcelona y Liverpool tiene a dos de las mejores delanteras del mundo lo cual podría provocar un duelo con muchos goles.







Sadio, se sintió alagado cuando al tridente del Liverpool se le comparó con el tridente del conjunto azulgrana. "Gracias por el cumplido. Para nosotros es una motivación que nos comparen con estos jugadores. Será una motivación extra para darlo todo y jugar contra los mejores del mundo".



También el senegalés habló de su excompañero Coutinho y lo describió como un jugador fantástico. "Describir cómo es, suena difícil, solo se que es un futbolista fantástico, me encantaba cuando jugaba con nosotros".



Y agregó: "Es un jugador excelente. Tengo celos del Barcelona porque ellos lo tienen en su equipo. Es un jugadorazo y trabaja siempre al 100%... aunque espero que mañana no tenga su mejor día", reconoció.



Además respondió a la polémica que dejó su entrenador Jurgen Klopp cuando dijo que el "Camp Nou, solo es un estadio, no un templo del fútbol".



"El Camp Nou es un estadio maravilloso. Desde que soy pequeño veo al Barça y La Liga me encanta. Será genial jugar en un estadio así porque todos los jugadores queremos disputar estos días", explicó Sadio.



Ya para finalizar el delantero dejó claro cuando se le preguntó de una posible llegada de el a la Liga de España. "Muy buena pregunta. La Liga española es muy buena, pero la Premier League es una competencia fantástica, estoy muy contento allí".