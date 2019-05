Martín Liberman destrozó a Messi tras la debacle de Anfield: "Espantoso Barcelona"  

La debacle del Barcelona en la Champions League ha generado cientos de comentarios en redes sociales, uno de ellos fue la del periodista Martín Liberman, al que muchos llaman 'anti-Messi'.

El comunicador se cargó a la 'Pulga' como el principal responsable de la derrota del equipo culé contra el Liverpool 4-0 en Anfield tras tener tres goles de ventaja.





"Messi también puede jugar mal en el Barcelona, porque hoy hasta los que lo aman van a reconocer que dio un partido 'flojisimo' y que no puede todo solo", comenzó diciendo.



Y agregó: "No sean injustos, en la ida (3-0) pareció que ganó él solo contra Liverpool y en la vuelta perdieron sus compañeros, pongámonos de acuerdo, no siempre es así".



Además Liberman durante el partido lanzó varios tuis en su cuenta oficial acerca de la participación del Barcelona y Lionel Messi en Anfield.