Ronaldo: ''Cuando el Barcelona gana es por Messi, pero cuando pierde hay culpables''

El astro brasileño Ronaldo Nazario habló sobre la dura eliminación del Barcelona ante el Liverpool, la actualidad del Real Madrid y además se refirió a su compatriota Neymar.

''Cuando un equipo entra bastante más motivado, con una intensidad que se nota dentro del campo mucho más grande que la del rival, puede pasar. El fútbol es increíble porque no se puede prever'', comenzó diciendo el exdelantero y campeón del mundo.

''La intensidad del Liverpool no fue una sorpresa para el Barcelona, pero le faltó igual un poco de suerte. La ida fue una actuación de gala de Messi, pero en la vuelta el Liverpool se comió al Barcelona en intensidad, ganas y puntería'', añadió Ronaldo.

Asimismo señaló que es injusto buscar ''culpables'' en el Barcelona y que no se debe mirar de menos la temporada que realizaron.

''En el Barcelona tienen un equipazo, cuentan con el mejor jugador del mundo que es Messi. El otro día oí que cuando pierden lo hacen Valverde, Coutinho... pero no Messi. Y cuando ganan, gana el Barcelona de Messi. Es una injusticia tremenda con todos los jugadores y el cuerpo técnico'', explicó.

Sobre la campaña del Real Madrid. ''Ha hecho un año bastante regular, pero aun así creo que el club y la gente tiene muchísimo crédito, porque ganó cuatro de las últimas cinco Champions. Viendo la dificultad para llegar a una final no es el fin del mundo que un año se quede fuera''.

''Los aficionados del Real Madrid somos muy exigentes, queremos ganar siempre. Pero esto no es posible. Incluso ya lo decía cuando jugaba. No hay que hacer un gran problema, la del Madrid es una plantilla de ganadores. No sé las intenciones de Zidane para el próximo año, pero le deseo lo mejor y estaremos todos contentos de volver a ver al Madrid ganar títulos'', reconoció el brasileño.

Por último se refirió a la situación de Neymar (vinculado con el Real Madrid) y lo defendió de las críticas.

''Es una historia que ya viene arrastrándose bastantes años. Hay muchos rumores y no creo que haya nada concreto. Neymar es un jugador increíble, extraordinario, a cualquiera le gustaría tenerlo. Pero por lo que veo no está en el mercado'', indicó Ronaldo.

''Creo que de esto siempre ha habido en el fútbol. A mí, me han criticado siempre por varios motivos, la gran mayoría de las veces injustamente. Pero es el fútbol, no podemos hacer nada ni cambiar a la gente. Le veo como un chaval muy inteligente, un talento extraordinario que tiene ganas de volver a tener continuidad. Creo en él, le dará la vuelta y volverá a dar alegrías a todo el mundo del fútbol'', cerró.