Salvador Cabañas llegará al equipo de Cafetaleros de Tapachula como asistente técnico

Luego de que se había hablado que Salvador Cabañas llegaría a Jaguares de Chiapas de la Liga Premier en Segunda División de México, el propio paraguayo ha confirmado, en una entrevista realizada en su país, su regreso a México pero para formar parte de los Cafetaleros de Tapachula en la Liga de Ascenso.

"Vamos a acompañar al grupo, ayudar a mentalizar a los jugadores para realizar un buen trabajo, que ellos aspiren a lo máximo; eso es lo primordial, va a ser muy importante que Cafetaleros sea un equipo protagonista en los torneos que va a jugar", declaró Salvador Cabañas.

El equipo de Cafetaleros de Tapachula es el destino de Salvador Cabañas.





Cabañas brilló durante su paso por tierras chiapanecas, con los Jaguares: "Volver a Chiapas es importante, es mi ciudad, me dio la oportunidad de llegar a México y hacer lo que más me gustaba en ese tiempo, jugar al futbol. El proyecto es importante y queremos ser parte de ese proyecto, al que estamos por integrarnos pronto".



Aún no hay una fecha para que Salvador aterrice en México para enrolarse con el conjunto de la división de plata que, en sus dos últimos torneos, fue ganada por el Atlético de San Luis.