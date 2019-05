El aviso de Hazard: "Ya he tomado una decisión y el Chelsea lo sabe"

Luego de quedar cuarto lugar de la Premier League y clasificar a la final de la Europa League, el crack belga, Eden Hazard, ha declarado y asegura que su decisión sobre seguir o no en el Chelsea está tomada.

"Mi decisión está tomada. Yo también hubiera preferido que fuera diferente, pero desafortunadamente eso no sucedió. Todavía estoy esperando. He tomado mi decisión, pero no puedo controlar todo. Hace dos semanas le volví a decir al club lo que quiero. Incluso quedando cuartos no me hace pensar. Mi decisión es segura", declaró Hazard este domingo.



Todos los caminos llevan a que Eden Hazard, de 28 años, sea uno de los futbolistas que gusta mucho para el próximo proyecto del Real Madrid. Zidane le quiere y el jugador nunca ha ocultado su sueño de triunfar en el Bernabéu. Sin embargo, el Chelsea está siendo un gran obstáculo para cerrar el traspaso.

Según informó As el pasado 7 de mayo, Marina Granovskaia, directora del club de Stamford Bridge, se mantiene inflexible y sigue pidiendo más de 100 millones de euros, una cantidad que en el Bernabéu trabajan para rebajar.

Sarri lo da por perdido...



Maurizio Sarri, técnico del Chelsea, habló del extremo belga y lo hizo en pasado: "Eden ha jugado en el Chelsea durante siete temporadas, intentando en cada partido dar lo mejor de sí y ahora es el momento de respetar su decisión". El técnico italiano empezó a mostrarse resignado con la marcha de Hazard lejos de Stamford Bridge.