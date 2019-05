¡Bombazo! Mbappé deja en duda su continuidad con el PSG

¿Un plebiscito en forma de regalo de adiós? Kylian Mbappé, elegido por sus pares como mejor jugador y mejor joven de la Ligue 1 en la temporada 2018-2019, sorprendió al dejar abierta por primera vez la puerta a una posible marcha del club parisino.

¡PSG quiere renovar contrato a Mbappé y hacerlo el jugador mejor pagado!



"Es un momento importante para mí. Un giro en mi carrera, el momento de tener más responsabilidades. Tal vez en el PSG, tal vez en otra parte", lanzó el jugador en los micrófonos de la cadena BeIN Sports, tras haber recibido el trofeo de mejor jugador del campeonato de Francia.



Mbappé no se desdijo de esas palabras después en declaraciones a la prensa, unos minutos más tarde.



"Para mí, era el momento de decirlo. Soy alguien íntegro, cuando digo algo, lo pienso. Para mí, era el buen momento para decirlo. Ya está, lo he dicho", explicó, reiterando su deseo de tener todavía más "responsabilidades".





"Si es en el PSG, tanto mejor. Si es en otra parte, será en otra parte para un nuevo desafío", concluyó.



Tras llegar al París Saint-Germain en 2017, primero en préstamo y después fichado por 180 millones de euros, el delantero de 20 años estaría en negociaciones para una prolongación de contrato con el club parisino, según varios medios de comunicación.



Al día siguiente de la eliminación en octavos de final de Champions League contra Manchester United, Mbappé había asegurado que seguirá en el PSG la próxima temporada.



"Creo que seguiré aquí. De hecho, estoy seguro de ello. Con esta eliminación, con todos los problemas que va a acarrear, no sirve de nada echar más leña al fuego hablando de mi situación personal. Soy claro y preciso", señaló entonces convencido.