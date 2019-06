El agente de Matthijs De Ligt: "¿Al PSG? Fake news"

El futuro de Matthijs De Ligt seguramente se va a resolver en los próximas días. El jugador más buscado en el mercado de verano se encuentra de vacaciones y es ahí donde pensará en su futuro.

Clubes como la Juventus, Barcelona y el PSG son los que más interesados han estado en el jugador del Ajax.

Hoy circuló una información en relación a su agente, Mino Raiola, y se confirmó que estaba en París para cerrar el fichaje de De Ligt con el PSG.

Raiola ha tenido que salir al paso tras estas informaciones y aclaró todo. "Este es el clásico ejemplo de fake news”, dijo a la agencia italiana ANSA.

Raiola negó una reunión con el PSG y aclaró la fotografía que circuló por las redes tras ser publicada por el periodista Lassana Camara en tierras francesas.

"Me pidió que nos hiciéramos una foto juntos, pero no sabía quién era este señor, no he hablado nunca con él”, aclaró.

De Ligt está entre el FC Barcelona y el PSG, de eso no hay duda, según informan los medios internacionales.