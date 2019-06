Las 10 curiosidades que no sabías de la estrella mundial femenina Alex Morgan

La trayectoria futbolística de Alex Morgan ha sido muy exitosa, desde anotar muchos goles hasta ganar una Copa del Mundo en 2015. En el actual Mundial de Francia la estadounidense es una de las grandes estrellas y busca conseguir otra copa para sus vitrinas.



Pero...¿Qué hay detrás de ella?.A continuación te presentamos las 10 curiosidades de la jugadora que ha sobresalido en el mundo del deporte y fuera del mismo.



Ver también: Alex Morgan, la delantera hecha para los momentos importantes



10 - La pequeña Alex Morgan: Nació el 2 de julio de 1989 en San Dimas, California, Estados Unidos. Su nombre completo es Alexandra Patricia Morgan. Cuando era niña aparte de jugar al fútbol, practicó otras disciplinas como voleibol, atletismo y baloncesto.







9- Todo una campeona: A lo largo de su carrera deportiva suma importantes títulos a nivel individual y colectivo, entre ellos están: Mundial sub20 en 2008, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012, Mundial Femenino en 2015, una Women's Pofessional Soccer, una National Women's Soccer League, una Division 1 Féminine, una Copa de Francia y una Women's Champions League, en lo que se refiere a lo grupal.



En lo individual, ganó el Balón de plata y la Bota de Bronce en el Mundial sub-20 de 2008, por parte de la Concacaf fue elegida cuatro años seguidos como la futbolista más destacada del área. En 2012 quedó en tercer lugar en el premio Balón de Oro y ha sido nombrada en dos ocasiones como la mejor de los Estados Unidos.







8- Primera mujer en ser portada del FIFA: Es el vídeojuego más famosos de fútbol y la jugadora fue protagonista de la edición 2016 junto Lionel Messi para la versión de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer en ser elegida.







7- Familia futbolera: En 2014 la jugadora contrajo matrimonio con el futbolista Servando Carrasco. El norteamericano de origen mexicano, milita en la actualidad en Los Ángeles Galaxy.







6- Reconocida feminista: Es una luchadora por la igualdad de genero. En 2015 tras finalizar el Mundial Femenino firmó una demanda contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos por la discriminación salarial.



Cada vez que juega luce una cinta rosa en su pelo en honor a la madre de su esposo, quien desde hace varios años lucha contra un cáncer de mama.



Además, antes de asistir al Mundial de Francia, aseguró que no acudiría al encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca si gana el torneo, debido a la forma de gobernar del actual presidente norteamericano.







5- Modelo, belleza e influencer: No es reconocida mundialmente solamente por su buen fútbol, sino que su belleza la ha llevado a ser imagen de importantes portadas como Sport Illustrated.



En las redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) acumula más de 15 millones de seguidores. En términos de publicidad genera unos 2,5 millones de dólares.







4- Fútbol, música y estudios: El deporte rey es su gran pasión. Morgan a militado en equipos como California Golde Bears, los Western New York Flash, el Olympique de Lyon, Orlando Pride (actual), entre otros.



A parte del fútbol le gusta practicar yoga y una de sus cantantes favoritas es Katy Perry. En el ámbito académico es licenciada en Economía Política.







3- Escritora, el 13 y Messi: La norteamericana está escribiendo una serie de libros para niños, 'The Kicks'(Las patadas). Una de las curiosidades de Alex es que juega con el número 13, sin miedo a alguna superstición y el cual lleva incluso tatuado en su cuerpo. Es aficionada del Barcelona y su ídolo es Lionel Messi.







2- Involucrada en el mundo del cine: En la famosa serie Los Simpsons, Alex ha tenido un papel destacado. La futbolista tuvo un rol en la película 'Alex & me' cuyo mensaje es una niña que sueña con ser algún día como Morgan.







1- Mundial de Francia 2019: Está representado a los Estados Unidos en el actual Copa del Mundo. En su debut marcó cinco tantos, convirtiéndose en la segunda jugadora en anotar esa misma cantidad de goles en una justa mundialista al igual que Michele Akers.