OFICIAL: El Ajax de Holanda anuncia el fichaje del mexicano Edson Álvarez

Ya es oficial. El Ajax ha confirmado en sus redes sociales que el mexicano Edson Álvarez es su nuevo futbolista.

El anuncio llega por medio de un comunicado del conjunto de Holanda. "Ajax ha llegado a un acuerdo con el Club América sobre la transferencia de Edson Omar Álvarez a Amsterdam. El acuerdo está sujeto al examen médico y al cumplimiento de una serie de otras condiciones", dice el escrito.

"Se espera que el defensor central, que también puede dirigirse como un corredor derecho y en el centro del campo, firme un contrato por 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2024", agregó el Ajax en su comunicado oficial.

Álvarez es internacional mexicano y nació el 24 de octubre de 1997 en Tlalnepantla de Baz. Solo tiene 21 años de edad y tiene un futuro brillante.

"Hola Ajax, son Edson Álvarez, see you soon (te veo pronto)", fueron las primeras palabras del mexicano en las redes sociales del equipo holandés, que perdió a dos de sus figuras para la próxima temporada, como lo son De Ligt y Frenkie de Jong.