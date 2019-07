Griezmann: Su inesperada respuesta sobre en qué posición le gustaría jugar en el Barça

El delantero Antoine Griezmann debutó este martes con el Barcelona en la derrota frente al Chelsea 1-2, en partido de preparación que se disputó en Japón.

El francés se mostró motivado por su primer partido de azulgrana y tras finalizar el encuentro, brindó declaraciones en zona mixta.

Griezmann fue consultado sobre en qué posición de la cancha le gustaría jugar cuando los pesos pesados como Messi, Suárez y Coutinho regresen de sus vacaciones.

''¿En qué posición me gustaría jugar? Pues en el campo (risas). Me da igual. Lo que prefiero es estar en el campo y no en el banquillo. Intento mejorar, trabajar y aprender'', explicó el galo.

Por último aseguró que ''puedo jugar en cualquier posición de arriba. Es nueva táctica y tengo que aprender para hacer movimientos que ayuden a mis compañeros''.

Cabe señalar que el próximo compromiso de los azulgranas será el sábado cuando se enfrenten al Vissel Kobe, equipo que conforman los exbarcelonistas Andrés Iniesta, David Villa y Samper.