La dura autocrítica de Zidane tras la humillante goleada ante el Atlético: "Esto no puede pasar"

Real Madrid recibió una tremenda paliza del Atlético (7-3) en partido amistoso de pretemporada por la International Champions Cup en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Te puede interesar: Atlético receta humillante goleada al Real Madrid en la International Champions Cup



Un equipo merengue desconocido fue arrollado por unos colchoneros que desde el primer minuto se pusieron adelante en el marcador gracias a Diego Costa que logró hacer cuatro goles.





Zinedine Zidane compareció en rueda de presa acostumbra tras el partido y fue muy autocrítico luego de la paliza que recibió el Real Madrid.



LO DIJO:



El partido: "Esto era un amistoso y para el Atlético de Madrid no lo era. Estoy convencido que este equipo hará cosas buenas esta temporada, no hay que darle más vueltas".



Dolorosa goleada 7-3: "Nos han metido 7 goles y eso no puede pasar. Los jugadores también están decepcionados".



Misma historia de la campaña pasada: "No me preocupa repetir errores de la temporada pasada, pero me duele".



¿Qué viene para el Real Madrid?: "Estaremos motivados. Nuestra temporada será buena. Hoy no podemos estar contentos, pero estoy convencido que tengo un equipo que va a competir".



¿Fichajes?:"De momento esto es lo que hay. Tenemos motivación y hambre para sacar esto adelante".



Real Madrid no ha podido ganar en los primeros tres partido de la pretemporada en la International Champions Cup, su saldo es de dos derrotas y un empate.