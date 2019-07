¿Qué hacía Gareth Bale mientras Real Madrid perdía ante el Tottenham?

"No ha viajado porque no se sentía... No estaba bien y hablando con los médicos, era mejor que se quedase en Madrid", dijo Zinedine Zidane sobre la ausencia de Gareth Bale en la derrota del Real Madrid frente al Tottenham por la Copa Audi.

Pero tal y como informa El Confidencial de España, parece ser que Bale no se quedó entrenando sino que jugando al golf.

"Se ha quedado entrenando. Es una decisión conjunta, con los doctores también y conmigo, hablando con él", añadió más titubeante de lo habitual el técnico francés luego del partido.

'Bale tampoco debía de sentirse tan mal cuando a la hora de la semifinal de la Audi Cup que el Real Madrid disputaba precisamente contra su ex equipo en la Premier él se encontraba jugando tranquilamente al golf', precisa el medio español.

Y aducen que 'concretamente lo hacía en el campo de la Ciudad Grupo Santander, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Sobre las 20:00 horas andaba ya por el hoyo 14, así que calculen cuándo empezó a jugar'

Y es que Zinedine Zidane claramente no cuenta con el galés y este se ha convertido en un problema para el conjunto madrileño pues lo quieren vender pero las negociaciones están en 'stand by'.