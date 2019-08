La sorpresiva declaración de Cristiano Ronaldo sobre su rivalidad con Messi

Cristiano Ronaldo volvió a dejar algunas frases de su rivalidad con Lionel Messi en una entrevista con la cadena de deportes portuguesa TV1.

El crack luso reveló que el argentino lo ha convertido en mejor futbolista y que el duelo personal los ha llevado a ser los mejores del mundo.



"No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa", dijo el jugador de la Juventus.



De igual forma, Cristiano afirmó que le duele ver a Messi ganar trofeos ya que ambos son dos futbolistas ambiciosos y siempre piensan en la victoria: "Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él".





Y agregó: "Realmente admiro la carrera que ha tenido y, por su parta, ya ha hablado de la decepción cuando dejé España porque apreciaba la rivalidad”.



Además, Cristiano Ronaldo aseguró que tiene una buena relación con Messi en el ámbito profesional y que no descarta tener una cena con el argentino en el futuro.



"Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el baloncesto, Ayrton Senna y Prost en la Formula 1... Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años, nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro", cerró el portugués.