Tuchel sobre futuro de Neymar: "Si la situación no se aclara no jugará"

El futuro para el jugador brasileño Neymar sigue incierto, Barcelona y Real Madrid se han acercado a él, pero su salida del PSG todavía no está clara.

Debido a eso, Neymar sigue sin jugar con el equipo francés, Thomas Tuchel, técnico del París Saint-Germain, deja claro la razón por la que no suma minutos y hasta cuándo esperará.

“Neymar está cada vez más en forma, ha ganado cada vez más capacidad y ha estado con el equipo. Ha hecho todos los entrenamientos con calidad, volumen e intensidad. Pero la situación entre él y el club es siempre la misma. La posición del club es clara. Si la situación no se aclara no jugará. Si la situación se aclara antes de mañana jugará, si no, no”, dijo Tuchel.

El estratega alemán de 45 años cree que esto es normal en cada final o inicio de una nueva temporada y más con jugadores como Neymar.

“Claro que la situación puede influenciar al equipo pero todo el mundo sabe que hoy en día, un jugador como Neymar es siempre interesante si está aquí o no. Todo el mundo está acostumbrado a estas situaciones. Es como cada temporada, es normal con los grandes jugadores. Nos tenemos que adaptar pero está claro que no es la mejor situación para el equipo”, comentó.

Eso sí, deja claro su deseo de que continúe el brasileño en el PSG y además sabe que ya faltan pocos días para definir su futuro.

“Espero que Neymar se quede con nosotros, pero no quiero presionar. Son jugadores como él que marcan la diferencia en los grandes partidos. Estas son cosas entre él y el club, sabremos el 2 de septiembre si se queda con nosotros o no”, cerró.