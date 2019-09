Gustavo Matosas renuncia de la selección de Costa Rica porque estaba aburrido

Se fue. El entrenador uruguayo Gustavo Matosas confirmó este miércoles en rueda de prensa que renuncia a la dirección técnica de la Selección de Fútbol de Costa Rica porque no sentía las mejores condiciones y estaba aburrido.

El estratega fue claro ante los medios y explicó las razones siendo claro: "No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido", dijo en una de las frases dejando muy sorprendidos a los periodistas ticos.

Leer: REINALDO RUEDA: LOS BORRACHOS SON UNOS FENÓMENOS

Y siguió diciendo: "Estar acá parece como una licuadora, 10 minutos para una cosa, 10 minutos para otra, donde en un club tengo un día de trabajo para un trabajo”, remató el entrenador que apenas dirigió ocho partidos en Costa Rica.

"No sabía que era tan duro, me cuesta no tener a los jugadores todos los días, no me siento yo, no siento que estoy haciendo lo mejor de mí. Me siento improductivo realmente, me siento loco", confirmó Matosas.

En horas de la mañana de este día, el diario RÉCORD de México informó que Matosas sería el nuevo entrenador del Atlético de San Luis, equipo que despidió al entrenador. En Costa Rica negaron esta versión que finalmente era verdad.

“No es un tema de a dónde voy a ir o a dónde no voy a ir... Necesito el día a día con los jugadores. Eso es lo que más pesó”, reconoce el entrenador que no logró dirigir partidos eliminatorios con los ticos.