Bartomeu sobre un posible fichaje de Neymar en enero: "Está descartado"

Josep Maria Bartomeu lo ha dejado claro, Neymar no fichará por el Barcelona en enero, esto lo confirmó en una entrevista para los medios catalanes Mundo Deportivo, Sport y L'Esportiu.

"No entra en la planificación de enero. Está descartado para entonces", dijo el mandamás del equipo azulgrana que intentó la contratación del brasileño en el pasado mercado de pases.



Bartomeu también revela que las negociaciones con el PSG por fichar a Neymar no llegaron a buen puerto por las altas pretensiones que tenía el club francés.



"Hubo un momento en el que se produjo el caso. En un momento del verano supimos que Neymar quería irse del PSG. Leonardo abrió las puertas de la negociación y fuimos a negociar. No llegó a buen puerto porque las exigencias y las demandas no las pudimos asumir", aseguró.





El presidente catalán afirma que la plantilla del Barcelona estaba ilusionada con el fichaje de 'Ney' por el jugador que deseaba regresar al Can Barca.



"En el momento que es público que el PSG está abierto a negociar, los jugadores se interesan. Dentro del club era una ilusión que un jugador volviera, y él quería volver".



Sobre los jugadores de la plantilla ofrecidos y su situación actual aseguró: "El Barça nunca ha puesto jugadores encima de la mesa. Los nombres son del PSG. Al final, cuando aparecen nuevas demandas del club francés sabemos que no son asumibles. Desde París querían que algún jugador fuera cedido con una opción de compra a final de temporada. La petición del PSG no era asumible. Son ellos los que nos piden esos jugadores".