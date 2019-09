Periodista hace enojar a Reinaldo Rueda y abandona rueda de prensa

Reinaldo Rueda es un entrenador que siempre dice las cosas de frente, en pocas oportunidades pierde los estribos. Este miércoles cuando abandonaba el país tras la derrota de Chile frente a Honduras, abandonó la rueda de prensa tras una pregunta que no le gustó.

Rueda explicaba a los periodistas hondureños y dos chilenos las razones que llevaron a su equipo a sucumbir contra Honduras; pero como ha sido una constante, la prensa chilena le cuestionó el hecho de que Claudio Bravo, portero chileno, hablara de jugadores que no son convocados por el timonel colombiano.



De inmediato la cara de Rueda fue cambiando de tono y a medida subía la intensidad de las preguntas y cuando el comunicador de Radio Cooperativa de Chile le hizo la consulta, de inmediato le dijo: “De ese tema de no hablo” y abandonó la rueda de prensa con los medios dejando preguntas en el aire.



El estratega se fue directo al embarque pero los periodistas hondureños le siguieron y finalmente el entrenador se disculpó y hasta aprovechó para sacarse fotos con algunos aficionados. “Cuiden esa selección, apóyenla y no la maltraten”, mencionó el sudamericano cuando subía el embarque rumbo a Chile.





Durante su estadía en el aeropuerto, Rueda estuvo reunido con Osman Madrid y Juan Melgar, este último dirigente de Fenafuth y se tuvo una emotiva despedida, pues a su llegada, fue despidiendo uno a uno a sus ayudantes que se marcharon a Chile. “Fue un partido muy complejo”, mencionó el estratega.