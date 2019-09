Bryan Moya habla del 'ole, ole, ole' que le gritaba la afición en el Olímpico ante Chile

Follow @GustavoRocaGOL

Bryan Moya no tiene reproches para la afición que llegó al Olímpico y les burló cuando Chile iba ganando 0-1 en el primer tiempo gritándole 'ole, ole ole'.

El futbolista del Zulia FC sabe que la selección a la que estaban enfrentando es la bicampeona de Copa América. "Sabíamos que era un equipo bueno".



Consultado sobre el 'ole, ole, ole' que bajaba de las gradas, explica. "Sabemos que siempre va a ser así, cuando no estás bien siempre nos van ver de menos pero lo importante es que nunca bajamos los brazos".



Bryan Moya, a pesar de ello, no cambia por nada del mundo el Estadio Olímpico como casa de la Selección de Honduras. "Aquí nos sentimos arropados, la gente siempre viene y apoya; ellos sabrán por qué hacen eso, tienen derecho, pero al final nos sentimos agradecidos porque llegaron".





Sigue: "Es un tipo de presión que usa la afición, uno no se siente bien, pero de ahí agarramos fuerzas para seguir adelante".

Quiere seguir siendo convocado a la 'H'

El exjugador del Vida y Olimpia dice que fue titular en ambos duelos porque Fabián Coito sabe del trabajo que viene realizando con su club.

"El trabajo que el profe me ha estado viendo, eso me tiene ahí (de titular), pero esto es de seguir trabajando duro para estar aquí siempre; como djo el profesor ayer, que el que esté mejor va a estar ahí, es el trabajo del día a día".



Moya sabe que ganando a Trinidad y Tobago están a nada de meterse de lleno al hexagonal final. "Ahorita hicimos un buen papael y ganando los otros partidos estamos en la hexagonal y hay que hacerlos".





Al futbolista hondureño, que debutó con la Selección de Honduras el pasado jueves en el triunfo 4-0 sobre Puerto Rico, se le consultó sobre los jugadores que están y no fueron llamados. "El profe llama al que está bien, no puedo hablar de los compañeros que están afuera", asegura.

Es consciente sobre su juego ante Chile, que no fue el mejor. "Di el máximo esfuerzo en el terreno de juego, a veces no me salían las jugadas pero eso me dará confianza para seguir mejorando".



Para cerrar, declaró que los compañeros le hicieron 'buena onda' y eso le facilitó. "Todo el grupo nos recibió muy bien", dice después sobre Rivas y Rubio: "Ellos tienen mucho talento".