Lionel Messi: Palo a Dembélé, la cena con Cristiano y futuro en el Barcelona

Lionel Messi dio una entrevista exclusiva para el diario catalán Sport donde habló de varios temas incluido su futuro en el Barcelona y la famosa cláusula de que se puede marchar cada año.

El argentino aseguró que no pude dar detalles de su contrato pero que quiere continuar en el equipo culé hasta que finalice su carrera.



"En realidad, no puedo confirmar nada porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad que no se puede decir nada. Si hablara estaría incumpliendo esa cláusula. Sí puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", dijo la 'Pulga'.



Eso sí, Messi asegura que debe haber un proyecto ganador en el Barcelona: "Obvio. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando".





El sudamericano también tuvo palabras para su compañero Ousmane Dembélé, uno de los jugadores más criticados por la afición por sus comportamientos y constantes lesiones.



"Veo que tiene unas condiciones impresionantes, que puede hacer lo que él quiera, que es muy joven y que este año es muy importante para él para dar el salto que todo el barcelonismo quiere. Debe hacer el cambio ese a ser profesional, de ponerse eso en la cabeza, de que sea una meta para él de triunfar en el Barcelona, como él quiere".



Y agregó: "Espero que no tenga la mala suerte que tuvo estos años con las lesiones porque el año pasado, cuando más le necesitábamos, se lesionó. Ojala este año no le pase y pueda demostrar todo lo que tiene, que es muchísimo. Como jugador es impresionante".





Messi, de igual forma, se refirió a lo que sucedió en la gala de los premios UEFA cuando Cristiano Ronaldo le dijo que lo invitaba a una cena y si aceptaría la propuesta.



"No tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre lo que nos vimos fue en galas o en premios. No tengo problema. Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema".