Día y hora: Así se jugará la primera jornada de la Champions League 2019-20

Desde el pasado 1 de mayo cuando el Liverpool se proclamó campeón ante el Tottenham dejamos de esperar las semanas de Champions League.

Pues eso se acabó, este martes y miércoles regresa la mejor competición de clubes del mundo en su temporada 2019-20 con partidazos en la primera jornada de la fase de grupos.



Barcelona y Real Madrid, los favoritos de siempre, tienen visitas difíciles en esta fecha. El conjunto culé lo hará ante el Dortmund y los merengues contra el PSG de Neymar, Keylor Navas y compañía.





El Liverpool, vigente campeón de la competición, va al San Paolo para medirse al Napoli, que le quiere estrenar la corona con el Chucky Lozano a la cabeza sacandole una victoria.



Otro duelo que se antoja atractivo es el que tendrán Atlético de Madrid y Juventus, los cholo Simeone buscarán una 'mini' revancha luego de lo sucedido la temporada pasada cuando el equipo de Cristiano Ronaldo los dejó fuera en octavos de final.



Jornada completa de la primera fecha de la Champions

Martes:

Inter Milán vs Slavia Praga (10:55 A.M)

Lyon vs Zenit (10:55 A.M)

Chelsea vs Valencia (1:00 P.M)

Red Bull Salzburg vs KRC Genk (1:00 P.M)

Napoli vs Liverpool (1:00 P.M)

Ajax vs Lille (1:00 P.M)

Benfica vs RB Leipzig (1:00 P.M)

Dortmund vs Barcelona (1:00 P.M)



Miércoles:

Club Brujas vs Galatasaray (10:55 A.M)

Olympiacos vs Tottenham (10:55 A.M)

Leverkusen vs Lokomotiv Moscú (1:00 P.M)

PSG vs Real Madrid (1:00 P.M)

Bayern Munich vs Estrella Roja (1:00 P.M)

Atlético de Madrid vs Juventus (1:00 P.M)

Shaktar vs Manchester City (1:00 P.M)

Dinamo Zagreb vs Atalanta (1:00 P.M)