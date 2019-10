Dani Ceballos: "En el Real Madrid no jugaba ni disfrutaba del fútbol"

El centrocampista español, Dani Ceballos compareció este martes en conferencia de prensa en donde se refirió a su rol en La Roja y su paso por el Real Madrid.

Ahora en el Arsenal dice que "quien siga la Premier ve que es una liga diferente, es más física. Es una buena buena liga para mí porque puedo mejorar a nivel físico. Sólo llevamos 10 jornadas, el técnico está depositando mucha confianza en mí y lo más importante es esa confianza y devolverla en el campo con buen juego".

Y agregó: "Sabía de la importancia de este año, ya antes el estar sin minutos me dio la posibilidad de perderme un Mundial. Sabía que este año era importante porque el objetivo es ir a la Eurocopa. Ir al Arsenal ha sido un paso importante en mi carrera".

Sin embargo, al consultarle si le da pena no estar en el Madrid respondió que "no, no. El Madrid está bastante bien. Sí que ha habido bastantes lesiones pero no me da pena. Sé cuál es mi objetivo este año, sé lo que tengo en mi cabeza que era jugar y disfrutar. Estoy muy feliz en el Arsenal, jugué 10 partidos donde mostré mi mejor nivel.. Ahora estoy donde quiero estar".

Sus palabras se traduce de que realmente no disfrutaba del fútbol en la institución merengue. "Mi idea era clara desde un primer momento, salir, jugar, disfrutar del fútbol porque en los dos años anteriores no lo había hecho y he acertado saliendo al Arsenal. Estoy aquí".