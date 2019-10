¿Riña con Manuel Neuer?, Ter Stegen es acorralado en conferencia y así responde

Marc-André Ter Stegen, el mejor portero de la actualidad en Alemania, pero que es suplente de Manuel Neuer en la escuadra teutona, compareció en rueda de prensa antes de medirse el miércoles a Argentina en un amistoso que se disputará en el Signal-Iduna-Park de Dortmund.

Tal y como anunció el estratega de la selección alemana Joachim Löw, el guardameta del Barcelona será titular ante la albiceleste tras un intenso cruce de palabras con Manuel Neuer por la titularidad en el marco de la Mannschaft.

No obstante, el portero salió al paso en la rueda de prensa y aclaró que con Manuel Neuer no hay problemas, que ambos son profesionales.

LO QUE DIJO:



Su actual momento: "Hace unas semanas nos llevamos un punto de Dortmund con el FC Barcelona, por tanto las sensaciones son buenas. Tengo mucha ilusión de afrontar este parón y todo lo que está por venir".

Marc-André Ter Stegen dijo en conferencia que 'es mejor' no enfrentarse a Messi, pues el delantero no jugará ante Alemania.



Presión añadida tras el rifirrafe con Neuer: "No siento presión. Es un partido en el que quiero ofrecer mi mejor versión, tal y como lo suelo hacer siempre. Queremos dar nuestra mejor versión a pesar de las bajas que lamentamos. Aun así tendremos mucha calidad sobre el terreno de juego".



Cambio de ciclo: "El once contra Argentina estará condicionado por las bajas. Serán jugadores que no han estado juntos sobre el terreno de juego en tantas ocasiones, pero todo proceso requiere tiempo. Aun así esperamos conquistar una victoria".



Salida de tono de Uli Hoeness: "No le doy muchas vueltas a la cabeza. Hice bien concentrándome en el fútbol, que es lo que me gusta. Lo que se dijo fue demasiado. Es un deporte en el que el rendimiento de cada uno debe ser la vara a medir . Todos quieren jugar, tanto en el terreno de juego como en la portería. Lo que más me importa es lo que sucede en el campo".



Titularidad en la Eurocopa: "Todos quieren luchar por su sitio y por alcanzar sus metas personales. Lo más importante las decisiones se tomen a raíz del rendimiento de cada uno y no por otras cosas. Todos los que se vean con posibilidades de jugar lo darán todo por ello. También está claro que las metas del equipo están por encima de todo".





Mundial Qatar-2022: "Queda mucho hasta entonces. Quiero estar bien con el club para seguir siendo una opción aquí. Nadie sabe lo que pasará hasta entonces. Haré todo lo posible para estar a tope, pero de momento solo me importa lo que suceda a corto plazo".



Relación con Neuer: "Somos profesionales. Cada uno quiere tener su sitio en la Mannschaft y lo da todo por ello. Ser profesional también significa tener buena relación con el otro. No hay nada entre nosotros, todo lo contrario: Nos apoyaremos. No hay nada que resaltar al respecto".



Opciones de ser titular: "El seleccionador habló y yo solo me limitó a rendir de la mejor manera posible. Quiero presentarme a través del club y los partidos que juegue aquí. Quiero hacerle la decisión al seleccionador lo más difícil posible, pero al final no soy yo quien decide. Suena como si Manuel partiera con ventaja según lo que dijo, pero yo lucharé sí o sí. Pueden pasar tantas cosas imprevisibles y, por tanto, quiero estar preparado en todo momento".



Conversación con Neuer: "Manuel sabe que me referí a mi situación en todo momento, por tanto no creo que necesitemos aclarar nada. Hablamos todos los días, tenemos una relación profesional y así seguirá siendo".



Sobre Argentina: "Es un partido fantástico que todos queremos disputar. Yo también. Acabo de hablar con Leo (Messi) y tiene alguna que otra cosa por resolver con la federación. Teníamos ganas de enfrentarnos, pero a veces es mejor no enfrentarse a él".