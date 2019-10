La sorpresiva explosión de Rakitic: "Necesito jugar, no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa"

Ivan Rakitic no está pasando por su mejor momento en el FC Barcelona, el croata ya no cuenta como antes para Ernesto Valverde y ha explotado en las últimas horas por su situación.

Apenas a jugado 187 minutos en lo que va de temporada entre Liga y Champions League, pasó de ser imprescindible a invisible para el conjunto azulgrana.



En una entrevista para el diario croata 24sata, Rakitic reconoció que se pudo marchar a la Juventus y que incluso el propio Cristiano Ronaldo le llamó para convencerle de que se fuera con él. Al final el traspaso no se pudo lograr por la gran cantidad de dinero que pedía el Barcelona, 50 millones de euros.





"No sé qué vendrá ahora. Está siendo duro porque quiero jugar y no ser solo parte del equipo. Haré todo lo posible para intentar cambiar la situación. Me quedan dos años de contrato y no hay mejor que sitio en el que jugar que el Barcelona, el mejor club del mundo, pero yo necesito jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa", aseguró el futbolista por la poca presencia que tiene en las alineaciones del FC Barcelona.



Además, Rakitic afirmó que tuvo conversaciones con Bartomeu y con el capitán, Lionel Messi: "Hablé con gente del club y todos sabían que tenía otras opciones. Quiero pelear para que el equipo me vea preparado para salir al campo. También quiero agradecer el cariño que me ha dado la afición este fin de semana, pero si veo que nada cambia, entonces tendremos que sentarnos y hablar de nuevo de mi situación".



El volante ahora se encuentra concentrado con la selección de Croacia para disputar los duelos rumbo a la Eurocopa ante Hungría y Gales.