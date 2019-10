Real Madrid: Las cuatro bajas para enfrentar al Mallorca, confirmadas por Zidane

Zinedine Zidane apareció en rueda de prensa este viernes previo al duelo en que el Real Madrid visitará al Mallorca por la jornada nueve de LaLiga.

El entrenador francés habló sobre el sorpresivo encuentro que tuvo con Pogba en Dubai, Kubo y de las cuatro bajas confirmadas que tendrá para el duelo.







LO DIJO:



Duelo ante el Mallorca: "El partido importante es mañana, sabemos lo que ha pasado estas dos semanas, se han ido muchos jugadores, también jugadores tocados. Han sido dos días con todos los jugadores y hacer un buen partido mañana es lo que nos interesa a todos".



Clásico aplazado: "Lo que nosotros vamos a hacer es que nos digan. El Barcelona y nosotros, la posición la vamos a tener, si tenemos que jugar el 26 jugaremos el 26 y si se cambia de fecha estaremos preparados. Jugaremos el día que nos diga la persona adecuada".Qué día prefiere: "Tengo mi preferencia pero no te la voy a contar. Claro que sabemos que puede ser el 7 o el 18, nos adaptamos a eso. Luego lo personal no te lo voy a contar.Nos adaptaremos. No va a cambiar nada lo que yo diga, mejor que me calle".Fichar en enero: "Hasta el final de enero vamos a poder fichar, pero lo que me importa es el partido de mañana y lo que vamos a hacer, no puedo pensar en refuerzos, eso es muy lejano".



Ramos y los Juegos: "No hablé con él de eso. Lo que yo quiero es que sean sus sensaciones, lo que quiera Sergio, si quiere jugar me parece bien, a los 34 años siempre quieres algo por ayudar a tu país, me parece una cosa bonita".



Encuentro con Pogba: "Pura casualidad. Estaba él allí y yo haciendo la charla y como nos conocemos hablamos. Es personal".



¿Pogba en enero?: "Hay muchas opciones, para todos los clubes. Cuando lleguemos a esa fecha los clubes decidirán. Nosotros vamos a jugar con once jugadores y habrá jugadores en el banquillo, encontraremos la solución".



Violencia en las calles de Barcelona: "Lo que pienso como entrenador del Madrid es que haremos lo que digan, jugaremos cuando nos digan. A mí no me gusta la violencia, a nadie. Hay imágenes que son difíciles pero no voy a entrar en eso".



Situación de Jovic: "No está desanimado, él conoce la situación, es un jugador que acaba de llegar y está mucho mejor, está hablando poco a poco español, entrando en la dinámica y voy a contar con él. No ha jugado mucho últimamente pero va a contar".



Nivel de Kubo: "Está jugando, es lo bueno para él, está jugando bien, me alegro por él porque fue su decisión y hay que respetarla. Contento por lo que está haciendo con su equipo".



Fede Valverde: "Es muy bueno, como todos. Para mí son todos indiscutibles pero tengo 25 jugadores y cada partido tengo que elegir a 11 y a 18. Puede hacer box-to-box y es importante, tiene personalidad, quiere hacerlo siempre bien, se exige mucho y eso es bueno para mejorar".



Lesionados de la Fecha FIFA: "Modric no va a estar, Bale no va a estar. Kroos tampoco va a estar con nosotros, Lucas tampoco... siempre nos va a pasar algo. Jugando siempre, viajando y no parando nunca, puede pasar eso".