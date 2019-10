Problemas en Barcelona: Hubo reproches tras el juego contra el Slavia Praga

Ter Stegen destapó la 'caldera', el guardameta explotó ante el bajo nivel de alguno de sus compañeros tras la sufrida victoria ante el Slavia Praga asegurando que "tenemos que hablar de unas cuantas cosas".

Te puede interesar: "Amo al Real Madrid, a Florentino, pero no podía seguir, que lo sepa todo el mundo"



El FC Barcelona no está mostrando su mejor nivel y según revela este día diario Sport, hubo autocrítica, reproches y caras largas en el viaje de vuelta del Barça a la ciudad condal.



Desde las entrañas del conjunto culé son conscientes de que las victorias no pueden tapar que han sido inferiores a casi todos sus rivales en la Champions (Dortmund, Inter y el Slavia Praga).





"Hubo reproches por la cantidad de pelotas que se perdieron en el medio campo en situaciones muy comprometidas, por las ocasiones de gol que se desperdiciaron y por la imagen del equipo en el último tramo de partido, en el que literalmente estuvo a merced del Slavia, que sin duda mereció empatar, como también se ha reconocido internamente", reveló el diario español.



"Muchas caras largas y alguna escena de malhumor", fue el malestar que llevaban los jugadores del Barca en su vuelo de vuelta a casa, esto lo explicaron testigos de la expedición, según el articulo citado.