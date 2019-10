Luis Figo revive la primera vez que jugó en el Camp Nou con el Real Madrid: "Me vino bien"

Luis Figo protagonizó uno de los fichajes más ‘morbosos’ y polémicos de la historia del fútbol. En el verano de 2002 dejó al Barcelona y firmó con el Real Madrid, que tenía a Florentino Pérez de presidente.

El conjunto blanco visitó el Camp Nou meses después, el 23 de noviembre, y, lógicamente, el exjugador portugués fue el gran protagonista.

Los hinchas del Barcelona, en una jugada donde Figo iba a cobrar un tiro de esquina, le lanzaron de todo y hubo muchos pitos. Latas de refrescos, billetes de euros y hasta la cabeza de un cochinillo llegó al césped del Camp Nou.

Hoy, Luis Figo ha recordado ese día y ha contado una historia que nadie sabía. Al parecer ganó un poco de dinero haciendo publicidad.

"Yo era el encargado de lanzar los saques de esquina y estaba concentrado porque quería hacer mi trabajo de la manera más profesional posible. Pero llegó un momento en el que no podía porque era tal la cantidad de objetos que caían que no sabría decir ni lo que era. Lo único que recuerdo es que me vino bien. Por entonces, a mí me patrocinaba Coca-Cola y vi una botella en el césped y la cogí como si estuviera rodando un anuncio" comentó entre risas.

Luis Figo no se dio cuenta en pleno partido de todo lo que le lanzaron realmente hasta que lo miró en los diarios.

"Al día siguiente tuve la oportunidad de ver en los periódicos que cayeron botellas de whisky, cabezas de cerdo... había un poco de todo", finalizó.